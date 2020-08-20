Примадонна збентежила користувачів раптовим фото

Як передає Рoliteka.net, 71-річна співачка Алла Пугачова, дружина гумориста Максима Галкіна, поділилася в своєму мікроблозі в Instagram фото дочки Лізи, обробленому в спеціальному додатку, який "зістарює".

Так, Алла Борисівна представила публіці ту ж Лізу, тільки на десять років старше, тобто нібито в 16-річному віці. З екранів дивиться мила білява дівчинка з яскравим макіяжем і точеними рисами обличчя.

"Лізочка через років 10😍 #єлизаветагалкіна", - підписала кадр Пугачова.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Варто відзначити, не всі залишилися в захваті. Одні порівняли дівчинку з "живою лялькою", інші згадали в коментарях дочку екс-чоловіка Примадонни Філіпа Кіркорова, яка теж з'явилася на світ за допомогою сурогатного материнства, - мовляв, Алла-Вікторія красивіше. А треті попросили артистку не квапити події.

"Лялечка просто ♪"

"Вау, Барбі🤩"

"Аллу Борисівну перещеголяла - красунечка росте💋 "



"Дай бог щоб такою і була красунею!!!"

"Навіщо квапите події..👍👍👍)"

"Жива лялька Барбі!🔥"

"Це буде шедевр, але через 10 років, а зараз мила дівчинка❤️❤️❤️"

"Що ви творите з дитиною Алла Вікторія справжня красуня але Філіп поводиться скромно"

"Як то кажуть вилами по воді писано будемо чекати ну красуня буде губки татові ♪ "

"Через десять років дитина буде схожа на фотошопну дівчинку з макіяжем? За що Ви так з дитиною?"

Раніше ми повідомляли, фото Пугачової в короткій чорній сукні і такого ж кольору гольфах наробило шуму. Мабуть, співачка остаточно наплювала на свій вік, без тіні збентеження показуючи себе в міні.

Нагадаємо, що побілілу від гриму Пугачову перестали впізнавати, красномовні кадри: "це Аллегрова?".

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