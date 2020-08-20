Примадонна збентежила користувачів раптовим фото
Як передає Рoliteka.net, 71-річна співачка Алла Пугачова, дружина гумориста Максима Галкіна, поділилася в своєму мікроблозі в Instagram фото дочки Лізи, обробленому в спеціальному додатку, який "зістарює".
Так, Алла Борисівна представила публіці ту ж Лізу, тільки на десять років старше, тобто нібито в 16-річному віці. З екранів дивиться мила білява дівчинка з яскравим макіяжем і точеними рисами обличчя.
"Лізочка через років 10😍 #єлизаветагалкіна", - підписала кадр Пугачова.
Користувачі кинулися обговорювати побачене. Варто відзначити, не всі залишилися в захваті. Одні порівняли дівчинку з "живою лялькою", інші згадали в коментарях дочку екс-чоловіка Примадонни Філіпа Кіркорова, яка теж з'явилася на світ за допомогою сурогатного материнства, - мовляв, Алла-Вікторія красивіше. А треті попросили артистку не квапити події.
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"Лялечка просто ♪"
"Вау, Барбі🤩"
"Аллу Борисівну перещеголяла - красунечка росте💋 "
"Дай бог щоб такою і була красунею!!!"
"Навіщо квапите події..👍👍👍)"
"Жива лялька Барбі!🔥"
"Це буде шедевр, але через 10 років, а зараз мила дівчинка❤️❤️❤️"
"Що ви творите з дитиною Алла Вікторія справжня красуня але Філіп поводиться скромно"
"Як то кажуть вилами по воді писано будемо чекати ну красуня буде губки татові ♪ "
"Через десять років дитина буде схожа на фотошопну дівчинку з макіяжем? За що Ви так з дитиною?"
Раніше ми повідомляли, фото Пугачової в короткій чорній сукні і такого ж кольору гольфах наробило шуму. Мабуть, співачка остаточно наплювала на свій вік, без тіні збентеження показуючи себе в міні.
Нагадаємо, що побілілу від гриму Пугачову перестали впізнавати, красномовні кадри: "це Аллегрова?".
Як повідомляла Politeka, непоправне сталося з другом Алли Пугачової, перші подробиці загадкової трагедії: "тіло знайшли на території...".
Також Politeka писала, що не схожу на себе Пугачову в зухвалому міні зняли в непристойній позі: "Аллусечка, ну чому...".