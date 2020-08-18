Знаменитий радянський поет-пісняр, сценарист, родич лауреата Нобелівської премії Бориса Пастернака Борис Пургалін (справжнє прізвище – Пастернак) знайдений мертвим у Москві

Борису Пургаліну було 84 роки.

Як пишуть ЗМІ, письменник покінчив життя самогубством - нібито він вистрибнув з вікна лікарняної палати на 8 поверсі.

Вранці 18 серпня його тіло знайшли на території Федерального науково-клінічного центру в Москві, де Пургалін перебував на лікуванні.

Офіційну причину назвуть після проведення експертизи.

Борис Пургалін доводиться родичем знаменитому поетові Борису Пастернаку. Тому, йому довелося взяти псевдонім Пургалін, щоб уникнути плутанини.

Борис Пургалін є автором популярного телешоу "бенефіс", текстів пісень до фільму"тільки в мюзик-холі". Співає співпрацював з Володимиром Пресняковим, Анатолієм Кальварським та іншими композиторами. Найбільш відому його пісню" Самовар " виконував актор Микола Караченцов. Також Пургалін був автором сценаріїв телевізійних "блакитних вогників".

Зазначимо, Пуралін написав багато пісень для Примадонни російської сцени Алли Пугачової. Зокрема він є автором текстів до таких композицій, як "Чарівний ліхтар", "Парад-Аллі", "Рудий клоун", "Диваки", "кабріолет" та інших.

Нагадавши, трагедії переслідують юних фаворитів Алла Пугачової: "ДТП, тюрми і..."

Як повідомляла Politeka, трагічно обірвалося життя відомої співачки-суперниці Пугачової: "світла пам'ять...»

Також Politeka писала, що екс-коханець Пугачової вразив зізнанням про велику трагедію з дітьми: «щоночі приходять до мене уві сні».