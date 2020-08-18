Фотограф зловив співачку Аллу Пугачову у не найкращий момент - знімок викликав фурор

Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram режисер, фотограф і кращий друг російських зірок Роман Родін опублікував цікавий архівний знімок, на якому Примадонна знаходиться на сцені з артистом Максом Покровським.

"Добрий ранок. Моє свято пройшло. Повернемося до спогадів. 1997 рік. У вас ногу не звело? А ось у нашої Примадонни ще як! Представляю вам мій класний раритетний кадр танцюючої Алли з Максом Покровським!!! ##жизньзірок #аллапугачева #романродин1959 #romanrodin1959", - йдеться в підписі до кадру.

На знімку Алла Борисівна в традиційному для тих років балахоні і панчохах розставила широко ноги і трохи присіла. В цей же момент вона з силою вхопилася рукою за своє волосся - вираз обличчя артистки безцінний.

Користувачі кинулися з жаром коментувати це унікальне фото:

"На Ревву трохи тут схожий))"

"Сюрприз для Алли 15 квітня 1997 рік"

"Аллусечка!❤️ Ну чому вона знову з людиною з цим ім'ям?"

"Яка огидна фотографія! Жах! Як можна було так потворно сфотографувати Пугачову?"

"Господи-боже, хіба можна Примадонну показувати не в кращому світлі? Так роскорячилася. Жах!"

Раніше ми повідомляли, на фан-сторінці Лізи Галкіної в Instagram опублікували архівний кадр з Примадонною. На фото всіма улюбленій зірці близько 40 років, але її важко впізнати на цьому знімку. Судячи з усього, артистка переборщила з гримом або косметикою. Її обличчя сильно побіліло, а чорні очі виглядали занадто неприродньо.

«Відфотошопили до невпізнання!", "Жах", " Це Алегрова?", "Распутіна", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що щасливу Пугачову взяли в облогу за фото з Галкіним в молодіжній сукні: "Жила б на пенсію…».

Як повідомляла Politeka, діти Галкіна і Пугачової здивували витівками в будинку, довелося викликати допомогу: "можна квитки продавати".

Також Politeka писала, що у мережі видали скандальну правду про спорідненість дочок Пугачової: «як вони можуть бути схожі, якщо...».