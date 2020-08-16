Відому російську виконавицю Аллу Пугачову перестали впізнавати шанувальники

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці Лізи Галкіної в Instagram опублікували архівний кадр з примадонною. На фото всіма улюбленій зірці близько 40 років, але її важко впізнати на цьому знімку. Судячи з усього, артистка переборщила з гримом або косметикою. Її обличчя сильно побіліло, а чорні очі на тлі такого обличчя виглядали неприродно. Не виключено, що фото зірки було невдало оброблено в Фотошопі, в результаті чого обличчя Пугачової перетворилося в маску.

«У минулому є багато: радість, розчарування, щастя, горе. Потрібно брати тільки хороше з цього минулого і переносити його крізь хитку межу - в майбутнє, сподіваючись на те, що це нове майбутнє буде краще, ніж все, що залишилося позаду», - підписали фото.

Варто відзначити, що багато шанувальників не впізнали свого кумира на фото, залишивши негативні відгуки під постом.

«Відфотошопили до невпізнання!", "Жах", " Це Алегрова?", "Распутіна", - пишуть користувачі мережі.

Але є й ті, хто підтримує артистку в будь-якому вигляді.

"Наша красуня. Любимо", " Красуня! Дай Бог здоров'я!", "До чого ж добре", - написали віддані фанати.

Нагадаємо, що щасливу Пугачову взяли в облогу за фото з Галкіним в молодіжній сукні: "Жила б на пенсію…».

Як повідомляла Politeka, діти Галкіна і Пугачової здивували витівками в будинку, довелося викликати допомогу: "можна квитки продавати".

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