Автор і актор "Кварталу 95" Євген Кошовий розповів про аферу, в якій засвітилося його ім'я

Відповідне відеозвернення артист опублікував на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

Кошовий розповів, що аферисти використовують його ім'я, щоб виманити у людей гроші.

"Побачив зараз таке, шо почало волосся рости. Якісь аферюги намагаються з людей збити лавандоса, використовуючи моє обличчя, ну скажемо так, гаразд, що я проводжу якісь так акції, розігрую гроші. Не ведіться на ту шнягу. Це аферисти. Я на даний момент нічого не розігрую, грошей не роздаю, хоч і хотілося б звичайно. Всім здоров'я. Бережіть себе. Уникайте аферистів", - звернувся актор до шанувальників.

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"Аферюги скрізь с.ка😡 використовують моє ім'я І Квартал 95", - написав Кошовий у підписі до ролика.

Нагадаємо, раніше Євген Кошовий розповів, що автор і сценарист "Квартал-95" Валерій Жидков, який також веде свої передачі" #Гуднайтшоу", "ЧистоNEWS" та інші успішні проекти, був обкрадений. Зокрема у нього вкрали його аккаунт в Instagram.

валерій жидков

Кошовий відразу поспішив заспокоїти шанувальників творчості Жидкова новиною про те, що Комік тут же створив нову сторінку.

Нагадаємо, Кошового довели до сліз на репетиції «Квартал 95», Кравець не витримала: кадри істерики.

Як повідомляла Politeka, Кошовий з "Квартал 95" засвітив "друга" прямо на червоній доріжці: кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що трагедія потрясла "Квартал 95", Кошовий втратив рідну людину: "розбився в ДТП перед..."