Автор і актор "Кварталу 95" Євген Кошовий розповів про аферу, в якій засвітилося його ім'я

Відповідне відеозвернення артист опублікував на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

Кошовий розповів, що аферисти використовують його ім'я, щоб виманити у людей гроші.

"Побачив зараз таке, шо почало волосся рости. Якісь аферюги намагаються з людей збити лавандоса, використовуючи моє обличчя, ну скажемо так, гаразд, що я проводжу якісь так акції, розігрую гроші. Не ведіться на ту шнягу. Це аферисти. Я на даний момент нічого не розігрую, грошей не роздаю, хоч і хотілося б звичайно. Всім здоров'я. Бережіть себе. Уникайте аферистів", - звернувся актор до шанувальників.

"Аферюги скрізь с.ка😡 використовують моє ім'я І Квартал 95", - написав Кошовий у підписі до ролика.

Нагадаємо, раніше Євген Кошовий розповів, що автор і сценарист "Квартал-95" Валерій Жидков, який також веде свої передачі" #Гуднайтшоу", "ЧистоNEWS" та інші успішні проекти, був обкрадений. Зокрема у нього вкрали його аккаунт в Instagram.

Кошовий відразу поспішив заспокоїти шанувальників творчості Жидкова новиною про те, що Комік тут же створив нову сторінку.

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