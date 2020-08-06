Актер и автор студии «Квартала 95» Александр Пикалов поделился подробностями гибели участника команды музыканта Анатолия Костюка

Об этом он рассказал в интервью Анатолию Анатоличу, видео появилось на Youtube-канале Зе Интервьер.

Трагедия, которая стала большим ударом для всех кварталовцев, случилась в 2007 году. Анатолий Костюк был одним из ключевых артистов "Квартала 95".

«Тоха наш разбился на машине перед концертом, перед генералкой. Это жесткая потеря была. У него родился ребенок, он отвез малыша в Кривой и мчал назад и вылетел с трассы. На той гребаной трассе, где Кузьма…», - рассказал актер.

Пикалов также сообщил подробности аварии.

«Ночью ехал, потому что на следующий день должна была быть… Толик плохо видел. Водительский стаж у него был минусовый даже. Коробка автомат, была б ручка, что-то дергал бы. Там поворот. Затяжной поворот. Он просто поехал прямо», - заявил артист.

Пикалов подтвердил, что «Квартал 95» выплачивает зарплату погибшего участника его семье.

«Решение Квартала. Да, помогаем. Это первое. Второе – крестный то у нас Женька Кошевой. Люди поддерживают какие-то отношения. Но опять же, переросли. Маринку мы знали плохо. Толик взял на себя дамочку, которую мы толком не знали. Она осталась в нашем родном городе», - рассказал актер Квартала 95.

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