Звезда «Квартал 95» Евгений Кошевой удивил поклонников кадром с мероприятия

Как передает Politeka.net, свежее фото делового Кошевого появилось на его странице в Инстаграм. Комик был одет в костюм, а на ногах красовались белые кроссовки. Он позировал на красной дорожке. Вероятно, это были съемки одного из новых проектов.

На фото Кошевой был не один. Рядом с ним стоял робот, на которого, к тому же, надели медицинскую маску.

«С другом», - подписал снимок Кошевой, облокотившись на электронного помощника.

Ранее мы писали, что Евгений Кошевой удивил фотографией из гримерки, где он застал еще одного комика из «Квартал 95» Юрия Ткача. Как известно, Ткач в свое время заменил в команде «Квартала 95» Владимира Зеленского. Сейчас он полноправный член коллектива.

На фото Кошевого Ткач прикрывался костюмом и загадочно улыбался. Внизу виднелись его голые ноги в шлепках. Не исключено, что Кошевой поймал его вне самый подходящий момент.

Добавим, что Кошевой редко делится фото в сети. Иногда он выкладывает кадры из повседневной жизни в сторис. В Инстаграм у артиста много фото и видео с его семьей. Так, недавно он поделился снимком со своей женой, поздравив ее с 13-й годовщиной брака.

Напомним, что Елену Кравец и Евгения Кошевого из "Квартал 95" застукали за интригующим занятием: "Прямо на ступеньках...".

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