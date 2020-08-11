Звезда «Квартал 95» Евгений Кошевой удивил поклонников кадром с мероприятия
Как передает Politeka.net, свежее фото делового Кошевого появилось на его странице в Инстаграм. Комик был одет в костюм, а на ногах красовались белые кроссовки. Он позировал на красной дорожке. Вероятно, это были съемки одного из новых проектов.
На фото Кошевой был не один. Рядом с ним стоял робот, на которого, к тому же, надели медицинскую маску.
«С другом», - подписал снимок Кошевой, облокотившись на электронного помощника.
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Ранее мы писали, что Евгений Кошевой удивил фотографией из гримерки, где он застал еще одного комика из «Квартал 95» Юрия Ткача. Как известно, Ткач в свое время заменил в команде «Квартала 95» Владимира Зеленского. Сейчас он полноправный член коллектива.
На фото Кошевого Ткач прикрывался костюмом и загадочно улыбался. Внизу виднелись его голые ноги в шлепках. Не исключено, что Кошевой поймал его вне самый подходящий момент.
Добавим, что Кошевой редко делится фото в сети. Иногда он выкладывает кадры из повседневной жизни в сторис. В Инстаграм у артиста много фото и видео с его семьей. Так, недавно он поделился снимком со своей женой, поздравив ее с 13-й годовщиной брака.
Напомним, что Елену Кравец и Евгения Кошевого из "Квартал 95" застукали за интригующим занятием: "Прямо на ступеньках...".
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Также Politeka писала, что в "Квартале 95" рассказали о трагедии у Евгения Кошевого: "Он просто поехал прямо и....".