Автор и актер «Квартала 95» Евгений Кошевой рассказал об афере, в которой засветилось его имя

Соответствующее видеообращение артист опубликовал на своей странице в Instagram. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Кошевой рассказал, что аферисты используют его имя, чтобы выманить у людей деньги.

«Увидел сейчас такое, шо начали волосы расти. Какие-то аферюги пытаются с людей сбить лавандоса, используя мое лицо, ну скажем так, ладно, что я провожу какие-то так акции, разыгрываю деньги. Не ведитесь на ту шнягу. Это аферисты. Я на данный момент ничего не разыгрываю, денег не раздаю, хоть и хотелось бы конечно. Всем здоровья. Берегите себя. Избегайте аферистов», - обратился актер к поклонникам.

"Аферюги везде с.ка😡 используют моё имя и Квартал 95", - написал Кошевой в подписи к ролику.

Напомним, ранее Евгений Кошевой рассказал, что автор и сценарист "Квартал-95" Валерий Жидков, который также ведет свои передачи "#Гуднайтшоу", "ЧистоNEWS" и другие успешные проекты, был обворован. В частности у него украли его аккаунт в Instagram.

Кошевой сразу поспешил успокоить поклонников творчества Жидкова новостью о том, что комик тут же создал новую страничку.

Напомним, Кошевого довели до слез на репетиции «Квартал 95», Кравец не выдержала: кадры истерики.

Как сообщала Politeka, Кошевой из «Квартал 95» засветил «друга» прямо на красной дорожке: кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что трагедия потрясла «Квартал 95», Кошевой потерял родного человека: "Разбился в ДТП перед..."