Евгений Кошевой, Елена Кравец, Юрий Ткач и другие звезды Студии «Квартал 95» довели друг друга до слез на репетиции нового концерта

Веселыми кадрами рабочих будней поделился в своем Инстаграм артист Юрий Великий (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Об этом пишет Politeka.net.

На видео можно увидеть, как проходит подготовка юмористов к предстоящему концерту. Судя по всему, одна из шуток оказалась особенно удачной, ведь комики все как один безудержно смеются и не могут выдавить из себя ни слова, а некоторые, как например Кошевой, даже вытирают слезы.

На видео попали Мика Фаталов, Евгений Кошевой, Елена Кравец, Юрий Крапов и Юрий Ткач. Под конец Кравец не выдержала непрерывного хохота и закрыла лицо руками.

«А у нас полным ходом репетиции нового КВАРТАЛА. Как вы думаете, смешно будет?», - подписал ролик Великий.

Украинцы бурно отреагировали на видео.

«Мне кажется или Ткач держит в руках смету концерта и именно это - истинная причина Вашего смеха?», «Уже давно не смешно...», «Думаю, это будет потрясающе», «Ребятки, вы все очень сильно поправились...надо похудеть!», «Когда решили что Ткач 7 президент Украины», «Без Зеленского квартал уже не смешной и смотреть стало неинтересно», «Жека, аж плачет от смеха! Человек позитив!», «Ого Елена поправилась», - пишут комментаторы.

Напомним, Ткач из «Квартал 95» ошарашил «опасными» играми с огнем: «Не суйте петарды в…».

Как сообщала Politeka, новая беда случилась со звездой "Квартал 95", врачи сделали все возможное.

Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартал 95» засветил «друга» прямо на красной дорожке.