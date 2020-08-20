30-річна актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, розбурхала одкровенням і спокусливим образом

Як передає Politeka.net, Кошкіна опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в червоній міні-сукні з пікантним декольте. Зірка безсоромно виставила напоказ свій пишний бюст.

Яскрава брюнетка млосно всілася в крісло, позуючи в гримерці. У підписі красуня заговорила про майбутнє материнство:

"З цього фото можна подумати, що мені вже скоро в пологовий будинок) але це не так. Фасон сукні такий🤰 🏻 А взагалі, цікаво, якою я буду матусею?🤪 До речі, я вже з дитинства знала, як назву своїх дітей. Імена давним давно придумані як для хлопчика так і для дівчинки)"

Користувачі кинулися з жаром обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти в коментарях:

"Яна вони прекрасні😍❤️"

"Будеш занадто сексуальною матусею 🔥 🤣 і всі інші матусі будуть тобі заздрити😎"

"А якщо чоловік пошле нафіг з цими іменами?😁"

"Судячи з частоти обговорень материнства, найближчим часом варто чекати новин)"

"Яночка червоний колір дуже тобі йде ♪ "

"Сина Гаріком назвати😁"

"😂 😂двійнята на підході😄"

"Справа за малим, знайти чоловіка😁"

"груди бомба 👍 🔥 "

"Як хлопець на задньому плані дивиться"

"а можна помацати?"

Нагадаємо, в мережі з'явилися чутки, що Гарік Харламов, який розлучається з актрисою Христиною Асмус, закрутив роман з Кошкіною. Так, на вечірці на честь дня народження Ляйсан Утяшевой Гарік проводив час в компанії «зірки з видатними грудьми», яка бере участь у проекті «Одного разу в Росії», писали популярні телеграм-канали. Хоча ім'я дівчини спочатку згадано не було, користувачі тут же припустили, що під цей опис підходить Кошкіна.

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