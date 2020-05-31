Известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала, как гуляет с дочерью

На фото красотка была в черных штанах и кофте из сеточки, а образ дополнила очками. Волосы Мерьем решила собрала в хвост. Рядом сидела девочка в кофте и красном сарафане под ней. Малышка держала в руках пачку с лакомством и отвела взгляд от камеры. Фото получилось семейным и нежным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Я люблю тебя", "С любовью из Пакистана", "Я люблю это круто", "Прекрасно", "Идеальная копия".

Ранее мы сообщали, что звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли сверкнула невероятной фигурой во время прогулки на улице.

Узерли выбрала для прогулки модный весенний лук. Она решила на время сменить имидж и примеряла молодежную одежду, сделав соответствующую прическу. Красотка надела обтягивающее платье с оголенным животом. Сверху актриса набросила джинсовую куртку в тон платью.

Сообщалось, что 36-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли обескуражила новым образом.

На снимке актриса предстала в совершенно новом для себя образе. Красотка была загоревшей, ее плечи были красные от загара. Она была испачкана песком и смотрела в кадр своими яркими зелеными глазами. Стоит отметить, что красотка отказалась от макияжа и выглядела очень естественно. Судя по всему, это фото с ее отдыха.

Напомним, Хюррем из "Великолепного века" застукали в дерзком мини на прогулке с дочкой

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