"Что это за красота"

36-летняя турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, исполнившая главную роль в сериале "Великолепный век", блеснула фигурой в откровенном наряде

Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала вместе с шестилетней дочкой Ларой Джемине.

На одном из кадров актриса с малышкой откуда-то выходят, у Мерьем сосредоточенный взгляд, она застыла во время шага и, кажется, что-то говорила. Самая популярная в мире "хюррем" нарядилась в мини-платье белого цвета с розовыми цветами, идеально подчеркнувшее ее стройные ножки и аппетитный бюст. Сверху красотка накинула светлый плащ.

Лара Джемине была в забавной розовой футболке, голубой юбочке, красной кофте и такого же цвета туфельках. Примечательно, что и мама, и дочка собрали волосы в хвосты и надели солнцезащитные очки.

На другом кадре малышка позировала с розовым самокатом.

Менее чем за час, пост собрал почти 80 000 лайков. Фанаты турецкой красотки засыпали ее комплиментами, заметив, как сильно похожи они с дочкой.

"Ты и твоя маленькая копия, девочка 👑"

"Хорошего отдыха 😍👍"

"Ты прекрасна, но этот самокат пугает меня, но все же, что это за красота"

"Красотка!!! 😍😍😍👍👍👍Мои восхищения!!!💖💖💖"

"Так вот ты какая"

Ранее мы сообщали, Мерьем уже показывала кадры с прогулки с дочкой. Девочка также каталась на любимом самокате.

Актриса была в темно-красном кожаном пальто, клетчатом шарфе, черных колготках и такого же цвета ботинках, а также с солнцезащитными очками. А малышка нарядилась в красное клетчатое платье, джинсовую курточку и светлую панамку.

"Как кадр из фильма😍"; "Моя любовь😘"; "Фото как в американских фильмах😊👍", - писали в комментариях.

Напомним, Хюррем из "Великолепного века" поразила видом в реальной жизни, звезду не узнать

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