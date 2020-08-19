Легендарна американська модель і актриса Памела Андерсон "увігнала у фарбу" шанувальників, посвітивши пружними формами в одному боді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Створили новий купальник", - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку, який є архівним, Андерсон позує в тісному купальнику, ефектно задерши ногу. Через це в кадр потрапили розкішні форми знаменитості, а елегантне декольте лише підкреслило загальний образ.

«Це божевілля! Неймовірний вид», «легендарна краса», «оце ти дика штучка», «кадр зводить мене з розуму», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що легендарна американська актриса і модель Памела Андерсон блиснула бездоганною фігурою в мереживах. Зірка Рятувальників Малібу захопила мільйон своїх передплатників відвертими чорно-білим фото.

53-річна знаменитість позує лежачи на мозаїчній підлозі. Вона розкинула руки й прикрила нафарбовані очі.

Для спокусливого знімка легендарна Андерсон одягла ефектну мереживну білизну. Також на ній прозорий халат з розкльошені рукавами. Правда, халат розкритий, оголюючи апетитні форми моделі.

Нагадавши, Памела Андерсон повністю роздяглася, прикрасивши розкішне тіло ланцюжком: поза вб'є наповал будь-кого.

Як повідомляла Politeka, Памела Андерсон забула про вік і оголила найсолодші місця: вид вражає.

Також Politeka писала, що безсоромна Памела Андерсон блиснула пишними формами, задерши нижню білизну:"заплуталася в одязі".