Легендарная американская модель и актриса Памела Андерсон «вогнала в краску» поклонников, посветив упругими формами в одном боди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Создали новый купальник», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке, который является архивным, Андерсон позирует в тесном купальнике, эффектно задрав ногу. Из-за этого в кадр попали роскошные формы знаменитости, а элегантное декольте лишь подчеркнуло общий образ.

«Это сумасшествие! Невероятный вид», «легендарная красота», «вот это ты дикая штучка», «кадр сводит меня с ума», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что легендарная американская актриса и модель Памела Андерсон сверкнула безупречной фигурой в кружевах. Звезда Спасателей Малибу восхитила миллион своих подписчиков откровенными черно-белым фото.

53-летняя знаменитость позирует лежа на мозаичном полу. Она раскинула руки и прикрыла накрашенные глаза.

Для соблазнительного снимка легендарная Андерсон одела эффектное кружевное белье. Также на ней прозрачный халат с расклешенными рукавами. Правда, халат распахнут, обнажая аппетитные формы модели.

Напомним, Памела Андерсон полностью разделась, украсив роскошное тело цепочкой: поза сразит наповал любого.

Как сообщала Politeka, Памела Андерсон забыла о возрасте и обнажила самые сладкие места: вид впечатляет.

Также Politeka писала, что бесстыжая Памела Андерсон сверкнула пышными формами, задрав нижнее белье: "запуталась в одежде".