Известная модель Памела Андерсон поделилась с поклонниками свежими фотографиями

Как передает Рoliteka.net, снимки появились в Инстаграм у звезды. Судя по фото, они были сделаны не так давно. Обычно Андерсон публикует у себя в соцсетях архивные кадры, где она еще молодая. Но бывают и исключения.

На фото красотка позабыла о возрасте, выставив на передний план оголенные ножки. Стоит отметить, что ноги модели выглядят превосходно. Памеле сделали оригинальную прическу, что придало особой пикантности фото.

«Там нет конца. Там нет начала. Существует только бесконечная страсть жизни. Фредерико Феллини», - подписала снимок звезда.

Ранее мы писали, что Памела Андерсон засветила свои прелести в откровенном наряде. Звезда Playboy красовалась в невероятном платье, засветив красивую зону декольте. Модель дополнила образ украшением на шее. Волосы красотка оставила распущенными.

Кроме этого, недавно модель поделилась архивным фото, на котором позировала топлес. Девушка лежала на мотоцикле, ее волосы были распущены и свисали вниз. Она прикрыла грудь руками, но необъятные прелести все равно выглядывали наружу. На фото видно еще молодое идеальное тело звезды. Это то время, когда Андерсон была самой востребованной моделью для мужских журналов.

Напомним, что пышногрудая Памела Андерсон распахнула пальто в самом соблазнительном месте: "Искусительница".

Как ранее сообщала Politeka, бесстыжая Памела Андерсон сверкнула пышными формами, задрав нижнее белье: "запуталась в одежде".

Также Politeka писала, что Памела Андерсон без белья и стыда показала в кровати, как нужно соблазнять: "Роскошь".