Известная модель Памела Андерсон показала свои идеальные формы

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала новое соблазнительное фото в социальной сети "Инстаграм".

В свои 53 года Памела Андерсон выглядит великолепно и не стесняется показать свое тело во всей красе. На этот раз она продемонстрировала, как развлекается на карантине.

На опубликованном снимке модель надела полупрозрачный черный пеньюар, но таким образом, что грудь и плечи осталась снаружи. Памела прикрыла бюст той же рукой, которой задрала нижнее белье. Еще одна полоска ткани закрыла глаз знаменитости - складывается такое впечатление, что она попросту запуталась в одежде. Вдобавок, Андерсон приложила свободную руку к голове, приоткрыла рот и зажмурила второй глаз, как от головной боли.

Ранее Памела Андерсон выложила в соцсети другой соблазнительный снимок. Для него она нарядилась в пальто молочного цвета, которое эффектно распахнула на радость фанатам. Под ним оказалось откровенное нижнее белье. 53-летняя красотка показала роскошное декольте, а также зону бикини, прикрытую полупрозрачной тканью трусиков.

Напомним, соблазнительная Памела Андерсон без белья разрешила себя снять снизу.

А еще Politeka писала, что Памела Андерсон соблазнительно выгнулась, не оставив мужчин равнодушными.

Также Politeka сообщала, что Памела Андерсон устроила мастер-класс по соблазну, лифчик не выдержал таких объемов.