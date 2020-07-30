Легендарная американская актриса Памела Андерсон сверкнула безупречной фигурой, застыв в горячей позе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Я была болезненно застенчивой девушкой, не уверенной в том, как выгляжу. Я чувствовала, что меня никто не любит — это было ужасное чувство. Я пошла на риск и снялась в журнале для взрослых», — говорится в сообщении.

Андерсон призналась, что ей удалось перебороть свой страх и освободиться от него. Но иногда старые воспоминания берут верх, но справиться с ними красотке помогают медитации и специальные ритуалы.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Андерсон позирует абсолютно без белья, застыв в горячей позе, которую высоко оценили ее поклонники. Они активно лайкали снимок, хотя и не решились комментировать его.

До этого мы рассказывали, что звезда мужских журналов Памела Андерсон удивила поклонников фотографией из повседневной жизни

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фото, на которых предстала в роскошном комбинезоне по фигурке. Памела надела шпильки, которые лишь подчеркнули фигурку 53-летней красотки. Учитывая, что обычно модель публикует архивные фото со съемок, эти кадры стали редким явлением на странице звезды.

Напомним, что соблазнительная Памела Андерсон без белья разрешила себя снять снизу: "Императрица".

Как ранее сообщала Politeka, Памела Андерсон свела с ума чувственным кадром: такой ее давно не видели, "Великолепная".

Также Politeka информировала, что белокурая Памела Андерсон сбросила белье ради шалостей в кровати: "Позавидуют 20-летние".