Легендарная американская актриса Памела Андерсон сверкнула безупречной фигурой, застыв в горячей позе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Я была болезненно застенчивой девушкой, не уверенной в том, как выгляжу. Я чувствовала, что меня никто не любит — это было ужасное чувство. Я пошла на риск и снялась в журнале для взрослых», — говорится в сообщении.
Андерсон призналась, что ей удалось перебороть свой страх и освободиться от него. Но иногда старые воспоминания берут верх, но справиться с ними красотке помогают медитации и специальные ритуалы.
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Обратим внимание, что на опубликованном снимке Андерсон позирует абсолютно без белья, застыв в горячей позе, которую высоко оценили ее поклонники. Они активно лайкали снимок, хотя и не решились комментировать его.
До этого мы рассказывали, что звезда мужских журналов Памела Андерсон удивила поклонников фотографией из повседневной жизни
На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фото, на которых предстала в роскошном комбинезоне по фигурке. Памела надела шпильки, которые лишь подчеркнули фигурку 53-летней красотки. Учитывая, что обычно модель публикует архивные фото со съемок, эти кадры стали редким явлением на странице звезды.
Напомним, что соблазнительная Памела Андерсон без белья разрешила себя снять снизу: "Императрица".
Как ранее сообщала Politeka, Памела Андерсон свела с ума чувственным кадром: такой ее давно не видели, "Великолепная".
Также Politeka информировала, что белокурая Памела Андерсон сбросила белье ради шалостей в кровати: "Позавидуют 20-летние".