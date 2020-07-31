Легендарная американская актриса и модель Памела Андерсон сверкнула безупречной фигурой в кружевах
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
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53-летняя знаменитость позирует лежа на мозаичном полу. Она раскинула руки и прикрыла накрашенные глаза.
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Для соблазнительного снимка легендарная Андерсон одела эффектное кружевное белье. Также на ней прозрачный халат с расклешенными рукавами. Правда, халат распахнут, обнажая аппетитные формы модели.
Обута Памела в босоножки на шпильке.
Волосы модели уложены крупными кудрявыми локонами. При этом один из них лежит на пышной груди Андерсон, что делает кадр еще боле пикантным. Стоит отметить и необычный ракурс, который акцентирует легендарные «мячики».
А вот прокомментировать снимок фолловеры не смогли, поскольку эта функция отключена. Пришлось ограничиваться только "лайками", которых наставили почти девять тысяч. Несмотря на отсутствие комментариев и так понятно, что Андерсон сведет с ума любого.
Ранее сообщалось, что известная модель Памела Андерсон показала себя, вспомнив молодость. На фото Памела показала себя довольно близко и можно только частично увидеть платье красотки. Зато хорошо видно огромное декольте и украшение на шее, которыми дополнила образ Андерсон. Волосы звезда оставила распущенными и похвасталась смелым мейкапом.
Напомним, Памела Андерсон полностью разделась, украсив роскошное тело цепочкой: поза сразит наповал любого.
Как сообщала Politeka, Памела Андерсон забыла о возрасте и обнажила самые сладкие места: вид впечатляет.
Также Politeka писала, что бесстыжая Памела Андерсон сверкнула пышными формами, задрав нижнее белье: "запуталась в одежде".