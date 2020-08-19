Українська артистка Ірина Сопонару, яка є зіркою "Кварталу 95", похвалилася фігурою на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Гонитва за літом", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Сопонару позує сидячи в сорочці й топі з декольте. Завдяки тому, що красуня приспустила наряд, в кадр потрапило тату на інтимному місці Сопонару. Невеликий малюнок розміщений на грудях красуні.

«Фантастична», «вогонь вид», «обожнюю», «маленька чарівність», «красуня», «татуха біля грудей», «розкішна Краса», - пишуть її шанувальники.

Популярна українська артистка Ірина Сопонару, яка є зіркою «Кварталу 95», влаштувала пікантні танці на камеру.

Так, спершу красуня виконує просто запальний танець на кухні, проте в якийсь момент автор кадрів просить її бути більш розкутою.

"Ще більше? У тебе зараз екран трісне", - відповідає Сопонару.

Після цього красуня почала виконувати на камеру зовсім інший, більш пікантний танець. Однак Шанувальники не змогли що-небудь сказати, адже кадри Сопонару вирішила опублікувати у себе в сторіс.

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