Такого не было уже давно!

Популярная украинская артистка Ирина Сопонару, которая является звездой «Квартала 95», устроила пикантные танцы на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, сперва красотка исполняет просто зажигательный танец на кухне, однако в какой-то момент автор кадров просит ее быть более раскованной.

«Еще больше? У тебя сейчас экран треснет», - отвечает Сопонару.

После этого красотка начала исполнять на камеру совершенно другой, более пикантный танец. Однако поклонники не смогли что-либо сказать, ведь кадры Сопонару решила опубликовать у себя в Сторис.

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На фото Ирина была в легком шелковом платье и без белья. Сопонару оставила распущенными волосы, а сама отвела взгляд от объектива камеры. Красотка демонстрировала свое тело в черно-белых тонах. Фото благодаря этому вышло загадочным и нежным.

"Оставайся диким лунным ребенком", - подписала кадр Сопонару.

Фанаты поставили более шести тысяч лайков и написали еще больше комментариев.

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