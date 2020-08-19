Популярна українська модель Альона Омович блиснула неймовірною фігурою в крихітному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня позує в тісному купальнику, який ефектно підкреслює розкішні принади знаменитості. Доповнювала їх красуня ефектною зачіскою та окулярами. Модель ніяк не підписала їх, проте її шанувальники прийшли в справжній захват від побаченого.

«Боже, лялечка», «приз не потрібен, хочу лише сфотографуватися з тобою», «ось це бомби! До чого ж хороша. Хотілося б до тебе», «красуня. Ноги просто вогонь», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що модель Олена Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, ледве вмістила принади в топ.

Зірка регулярно публікує у своєму Instagram спекотні кадри. Фанати в захваті від відвертих образів кумира і завжди залишають їй масу приємних повідомлень.

Цього разу модель позувала в чорному топіку з глибоким декольте. Олена не так давно зробила нову операцію по збільшенню грудей. Тепер красуня не втомлюється хвалитися шостим розміром. У чорному топі, завдяки такому сміливому декольте, форми виглядали дуже спокусливо.

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