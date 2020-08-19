Життя 32-річної російської актриси Христини Асмус після розставання з коміком Гаріком Харламовим б'є ключем
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в стильному брючному костюмі рожевого кольору і сріблястих туфлях на шпильці.
Христина присіла на краєчок дивана, склавши руки попереду і схрестивши ноги. Дівчина нахилила голову трохи убік і ощасливила глядачів своєю наймилішою посмішкою.
Актриса поділилася планами на найближчі дні. До речі, в ці плани входить веселе проведення часу відразу з трьома відомими чоловіками.
"Цього року я увійшла до складу журі кінофестивалю "Коротше" (!) разом з режисером Климом Шипенком, актором Андрієм Смоляковим і журналістом Андрієм Колесніковим. Фестиваль вперше проходить онлайн на "КиноПоиск HD" – конкурсна та позаконкурсні програми вже доступні на сайті в спеціальному брендованому розділі «Коротше 2020» 💻☝🏻 В основній програмі в цьому році представлено 32 картини, велика частина з яких – прем'єри ☄️ 23 серпня ми оголосимо переможців у номінаціях «Найкращий фільм», «Краща режисура», «Кращий сценарій» і «Спеціальний приз» 🏆", - повідомила в підписі Асмус.
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Користувачі кинулися обговорювати пост знаменитості:
"шикарний лук, Христина, рожевий колір вам йде"
"Костюм і туфлі бомбічні!"
"Мммм, моя дівчинка)"
"Хороша компанія❤️"
"Занадто рожево!"
"Христина, ти супер. З "Інтернів" в тебе закоханий... Аж "дах" зносить. Врятуй!?"
"Дожили, Асмус тепер оцінювати фільми буде (. Цікаво це після тексту вас помітили?"
Нагадаємо, що скандальна Асмус після розлучення з Харламовим втекла на курорт з Охлобистіним: "цей місяць буде незабутній».
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Також Politeka писала, що Асмус приголомшила яскравою зовнішністю на курорті, мережа кипить: "ось що розлучення робить з людьми».