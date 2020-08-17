Популярная российская актриса Кристина Асмус насмешила поклонников странными намеками о проблемах в спальне

Как передает Politeka.net, разговор с подписчиками развернулся под свежим постом актрисы. Асмус поделилась ярким снимком со съемок фильма «Джон», рассказав, что сейчас ежедневно находится на съемках в Геленджике.

Несмотря на то, что фото было весьма невинным, под фото у Кристины развернулась настоящая дискуссия о проблемах в спальне. Одна из поклонниц написала: «Я не хочу сегодня спать одна». Кристина неожиданно ответила на комментарий, написав: «Зато не храпит никто рядом». Это вызвало бурную реакцию со стороны поклонников, которые стали отписываться под комментарием. Многие подумали, что Кристина намекнула на пикантные проблемы в постели со своим экс-мужем.

«Поэтому с тобой никто не спит, храпеть меньше надо», «Не болтай чепухушку», «Намек на Харлушу?)», «Это вы о жирном да?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что недавно Кристина развелась со своим мужем Гариком Харламовым. После развода практически все ее высказывания воспринимают через призму отношений с комиком.

Ранее мы писали, что после развода Асмус и Харламова не утихают слухи об их браке. Недавно поклонники решили, что у актрисы появился новый мужчина.

Напомним, что скандальная Асмус после развода с Харламовым сбежала на курорт с Охлобыстиным: «Этот месяц будет незабываем».

Также Politeka писала, что Харламов после развода с Асмус померился "богатствами" с известными музыкантами: "У тебя самый маленький".

Как сообщала Politeka, Асмус ошеломила яркой внешностью на курорте, сеть кипит: «Вот что развод делает с людьми».