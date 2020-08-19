Жизнь 32-летней российской актрисы Кристины Асмус после расставания с комиком Гариком Харламовым бьет ключом
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в стильном брючном костюме розового цвета и серебристых туфлях на шпильке.
Кристина приселе на краешек дивана, сложив руки впереди и скрестив ноги. Девушка наклонила голову немного вбок и осчастливила зрителей своей самой милой улыбкой.
Актриса поделилась планами на ближайшие дни. К слову, в эти планы входит веселое времяпрепровождение сразу с тремя известными мужчинами.
"В этом году я вошла в состав жюри кинофестиваля «Короче» (!) вместе с режиссёром Климом Шипенко, актёром Андреем Смоляковым и журналистом Андреем Колесниковым. Фестиваль впервые проходит онлайн на КиноПоиск HD – конкурсная и внеконкурсные программы УЖЕ доступны на сайте в специальном брендированном разделе «Короче 2020» 💻☝🏻 В основной программе в этом году представлено 32 картины, большая часть из которых – премьеры ☄️ 23 августа мы объявим победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» и «Специальный приз» 🏆", - сообщила в подписи Асмус.
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Пользователи кинулись обсуждать пост знаменитости:
"шикарный лук, Кристина, розовый цвет вам идет"
"Костюм и туфли бомбические!"
"Мммм, моя девочка)"
"Хорошая компания❤️"
"Слишком розово!"
"Кристина, ты супер. С "Интернов" в тебя влюблён... Аж "крышу" сносит. Спаси!?"
"Дожили, Асмус теперь оценивать фильмы будет(. Интересно это после текста вас заметили?"
Напомним, что скандальная Асмус после развода с Харламовым сбежала на курорт с Охлобыстиным: «Этот месяц будет незабываем».
Как сообщала Politeka, Асмус намекнула на пикантные проблемы в спальне после разрыва с Харламовым: "Поэтому с тобой никто...".
Также Politeka писала, что Асмус ошеломила яркой внешностью на курорте, сеть кипит: «Вот что развод делает с людьми».