36-річний український артист Юрій Ткач, зірка "Квартал 95", порадував шанувальників свіжим сімейним фото

Як передає Politeka.net, комік опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок, на якому позує поруч з дружиною Вікторією. Парочка постала крупним планом - неможливо не помітити дивної подібності між ними, більш того, здається, що вони навіть однаково витріщили очі.

Вікторія вхопилася пальцями за підборіддя чоловіка, нібито "розтягуючи" його в усмішці, при цьому сама також кривлялася на камеру.

Приводом для цього милого кадру стала приємна подія в сімействі Ткачів, про що Юрій поспішив розповісти в підписі: "З Днем Народження, моє сонечко))) Люблю тебе, Вікусик)))".

Користувачі приєдналися до привітань, обговорюючи пост в коментарях:

"Судячи по фото, вона змусила тобі це написати😊 😊 😊. Зі святом, будьте здорові!!!"

"Красунька😍"

"Смішарики🔥"

"Милошарики😂"

"Господи... яка милота, особливо Юра з виряченими очима😄"

"Вікусік, вітаємо🎉 🎉 🎉а Юрчик чи підхудав?🧐 А нє показалося🥳"

"Вітаю ❤️ ви навіть схожі ❤️🌹"

Раніше ми повідомляли, Ткач потішив кадром з "вогнем" з вух, при цьому з серйозним виразом обличчя. Гуморист озброївся необхідним "інвентарем", причепивши його до голови, і подивився в камеру.

"Не суньте петарди у вуха", - підписав кадр "кварталівець".

"Юра, у тебе тааакі красиві вуха...прям вогонь!", "нічого собі...Юрчик, це хто тобі так ухо відтягнув", "Палаюча людина", «це дуже корисна порада», "поганий приклад заразливий, витягни", - відреагували шанувальники.

Нагадавши, Кошового з "Квартал 95" застукали з Ткачем в гримерці, вигляд вражає.

Як повідомляла Politeka, Юрій Ткач з "Квартал 95" здивував витівкою на зйомках.

Також Politeka писала, що радісний Ткач з "Квартал 95" показав, як розважається з двома красунями.