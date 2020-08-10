Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач рассмешил украинцев «огненным» образом и сделал важное предупреждение
Юморист поделился новым забавным постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фото Ткач смотрит в камеру безумным взглядом, прижав к ушам картонные языки пламени. На первый взгляд такой образ выглядит абсурдным, однако в подписи к фото артист прояснил, что хотел показать:
«Не суйте петарды в уши», - с юмором написал Ткач.
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Поклонники артиста тут же принялись комментировать пост.
«Юра, у тебя тааакие красивые уши...прям огонь!», «ничего себе...Юрчик, это кто тебе так уши оттащил», «Горящий человек», «Это очень полезный совет», «Дурной пример заразителен, вытащи», «Такое серьезное выражение лица», - пишут люди.
До этого мы писали, что Евгений Кошевой порадовал поклонников совместным снимком с комиком Юрием Ткачом. После выборов Юрий Ткач заменил в команде Владимира Зеленского. Сейчас он полноправный член коллектива, который участвует во многих проектах студии. В Инстаграм у Евгения Кошевого появилась фотография из гримерки.
Судя по фото, Кошевой поймал Ткача не в самый подходящий момент. Сам Евгений стоял в штанах и пиджаке, а Ткач прикрывался костюмом и загадочно улыбался. Внизу виднелись его голые ноги в шлепках. Возможно, Кошевой поймал его в момент переодевания.
«Два друга. Юрий Ткач актерище», - подписал фото Кошевой.
Напомним, Кошевого из «Квартал 95» застукали с Ткачом в гримерке, вид впечатляет.
Как сообщала Politeka, Юрий Ткач из «Квартал 95» удивил выходкой на съемках.
Также Politeka писала, что радостный Ткач из «Квартал 95» показал, как развлекается с двумя красотками.