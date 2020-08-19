33-річна українська співачка Настя Каменських порадувала шанувальників новими яскравими фото

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в короткому джинсовому топіку, що вигідно обтягнув її чарівний бюст, і чорній атласній спідничці.

Брюнетка розпустила свої кучері і позагравала з публікою. На одному з кадрів Настя поставила руки на пояс, млосно відкрила рот і відвела мрійливий погляд убік. На іншому - вхопилася рукою за волосся, склавши губи як для поцілунку і зухвало подивилася в камеру.

"Smokey eyes mood 🖤 коли настрій для стрілок і смокі 👀", - підписала фото зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене, щедро обдаровуючи свого кумира компліментами:

"Занадто гарнаааа🤩"

"Бомба😍"

"Давай краще знову гола)"

"Дуже йде ❤️ 😍 😘 "

"Розкішний макіяж ❤️"

Раніше ми повідомляли, Каменських збентежила відвертою фотосесією в полі. Красуня повністю оголилася заради сміливих кадрів. Так, співачка позувала, злегка сховавшись за гілкою дерева, але тим не менш, всі найцікавіші місця як на долоні.

"Я обожнюю літо. Саме влітку я відчуваю особливе єднання з природою 🌿 чим ближче ми до неї, тим сильніше це відчуваємо. У мене є традиція - кожен місяць в теплу пору року я на цілий день вибираюся туди, де можу відчути цей особливий зв'язок", - поділилася Каменських.

За її словами, вона не хотіла, щоб одяг заважав їй наповнюватися енергією стихій.

Нагадавши, щаслива Настя Каменських в дірявій сукні не встояла перед спокусою: "вагітна!".

Як повідомляла Politeka, волога Каменських влаштувала зухвалі ігри в леопардовому бікіні: "дитячий сад".

Також Politeka писала, що Каменських без ліфчика здивувала образом в чорній сукні:"щось постаріла зовсім".