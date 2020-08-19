33-летняя украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников новыми яркими фото

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в коротком джинсовом топике, выгодно обтянувшем ее пленительный бюст, и черной атласной юбочке.

Брюнетка распустила свои кучери и позаигрывала с публикой. На одном из кадров Настя поставила руки на пояс, томно приоткрыла рот и отвела мечтательный взгляд в сторону. На другом - ухватилась рукой за волосы, сложив губы как для поцелуя и дерзко посмотрела в камеру.

"Smokey eyes mood 🖤 Когда настроение для стрелок и смоки 👀", - подписала фото звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, щедро одаривая своего кумира комплиментами:

"Слишком красиваяяя🤩"

"Бомба😍"

"Давай лучше опять голая)"

"Очень идёт ❤️😍😘"

"Роскошный макияж ❤️"

Ранее мы сообщали, Каменских обескуражила откровенной фотосессией в поле. Красотка полностью оголилась ради смелых кадров. Так, певица позировала, слегка спрятавшись за веткой дерева, но тем не менее, все самые интересные места как на ладони.

"Я обожаю лето. Именно летом я чувствую особое единение с природой 🌿 Чем ближе мы к ней, тем сильнее это чувствуем. У меня есть традиция - каждый месяц в теплое время года я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь", - поделилась Каменских.

По ее словам, она не хотела, чтобы одежда мешала ей наполняться энергией стихий.

Напомним, счастливая Настя Каменских в дырявом платье не устояла перед соблазном: "Беременна!".

Как сообщала Politeka, влажная Каменских устроила дерзкие игры в леопардовом бикини: "Детский сад".

Также Politeka писала, что Каменских без лифчика удивила образом в черном платье: "Что-то постарела совсем".