Украинская певица Настя Каменских вызвала фурор, полностью раздевшись на природе

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала на своей странице в "Инстаграм" откровенное фото, на котором предстала полностью обнаженной. Красотка запечатлена среди луговой травы, повернувшись спиной к камере и демонстрируя свои идеальные формы. Стоит отметить, что пятая точка Насти прикрыта лишь несколькими стебельками. Над головой звезда держит большое цветущее растение.

"Я обожаю лето. Именно летом я чувствую особое единение с природой 🌿 Чем ближе мы к ней, тем сильнее это чувствуем. У меня есть традиция - каждый месяц в теплое время года я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь", - поделилась Каменских своими впечатлениями от голой прогулки. - "Только я и природа, и ничто - ни одежда, ни мысли, ни окружающие - не мешают наполняться первозданной энергией стихий земли, воздуха и растений.

Не всем пользователям соцсети пришелся по вкусу смелый образ Насти Каменских без одежды, многие осудили Потапа, который допустил такую откровенную фотосессию:

"Полегче мать!"; "А можно это дома мужу показывать? А не всему миру?"; "Своей бы жене не разрешил такое вылаживать"; "Твоя жена голая, Ты чего ???"; "а Вы уверены, что Потап прямо в восторге, что на Настину попочку, пусть даже самую красивую, пялятся всякие ощабоченные?"; "А вы бы своей жене петь на сцене разрешили бы?"; "вас же дети смотрят"; "Ну и везунчик же этот Потапенко..."; "Если честно, мне кажется полностью без одежды фото было лишним..."; "А фоткает голый Потап? 😅 Тру ла ла щас вам будет тут"; "А Потап Наде пишет в коменты, что за ней муж не смотрит 👍 видно кто за кем не следит"; "Что за муж? жена голая"; "Это уже перебор"; "Ану, давай стиль собачки".

Напомним, счастливая Настя Каменских в дырявом платье не устояла перед соблазном: "Беременна!".

Как сообщала Politeka, влажная Каменских устроила дерзкие игры в леопардовом бикини: "Детский сад".

Также Politeka писала, что Каменских без лифчика удивила образом в черном платье: "Что-то постарела совсем".