Курс валют в Україні 20 серпня наростить обороти, долар і євро не залишать гривні жодного шансу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Національного банку України.

Так, Долар почне торги з неймовірного ривка: + 8,63 гривні за банкноту з Бенджаміном Франкліном. До середини минулого дня валюта вже підскочила на 7,68 гривні, до 2730,65 гривні. Однак до кінця дня валюта ще більше подорожчала.

Євро не залишиться осторонь, набравши немислимі + 10,73 гривні.

Курс валют 20 серпня був встановлений НБУ на наступному рівні:

100 доларів — 2731,6 гривні;

100 євро - 3260,44 гривні.

Уточнюється, що дістанеться від гривні й російському рублю: 3,7286 грн за десять російських банкнот.

До цього ми розповідали, що глава Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що найближчим часом курс валют буде "плаваючим".

"Курс плаваючий, отже, відображає попит і пропозицію на ринку. Минулого року був досить великий приплив валюти в країну, пропозиція перевищувала попит, і Гривня зміцнювалася. І це нормально для ринку-гривня повинна не тільки девальвувати, а й зміцнюватися", - заявив він.

Також керівник фінрегулятора розповів про те, що до середини літа НБУ продавав Долар, а в серпні навпаки - збирає надлишки з міжбанку.

Нагадавши, українців попередили про зростання зарплат: кому і по скільки грошей видаватимуть.

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