Курс валют в Україні 20 серпня наростить обороти, долар і євро не залишать гривні жодного шансу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Національного банку України.
Так, Долар почне торги з неймовірного ривка: + 8,63 гривні за банкноту з Бенджаміном Франкліном. До середини минулого дня валюта вже підскочила на 7,68 гривні, до 2730,65 гривні. Однак до кінця дня валюта ще більше подорожчала.
Євро не залишиться осторонь, набравши немислимі + 10,73 гривні.
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Курс валют 20 серпня був встановлений НБУ на наступному рівні:
100 доларів — 2731,6 гривні;
100 євро - 3260,44 гривні.
Уточнюється, що дістанеться від гривні й російському рублю: 3,7286 грн за десять російських банкнот.
До цього ми розповідали, що глава Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що найближчим часом курс валют буде "плаваючим".
"Курс плаваючий, отже, відображає попит і пропозицію на ринку. Минулого року був досить великий приплив валюти в країну, пропозиція перевищувала попит, і Гривня зміцнювалася. І це нормально для ринку-гривня повинна не тільки девальвувати, а й зміцнюватися", - заявив він.
Також керівник фінрегулятора розповів про те, що до середини літа НБУ продавав Долар, а в серпні навпаки - збирає надлишки з міжбанку.
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