Ожидания украинцев относительно курса доллара в течение ближайших трех месяцев существенно ухудшились

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Так, индекс девальвационных ожиданий вырос на 19,1 п. – до значения 161,8. Похоже, украинцы ждут, что с приближением осени доллар традиционно взметнется вверх.

Согласно результатам исследования, индекс текущего положения вырос и составляет 60,7, что на 5,9 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс экономических ожиданий в июле почти не изменился и составляет 70,8.

Показатель индекса ожидаемой динамики безработицы в июле практически не изменился. Он составляет 150,0, что на 3,1 п. ниже показателя прошлого месяца.

Индекс инфляционных ожиданий изменился также незначительно – вырос на 2,2 п. до уровня 185,2.

Аналитики отмечают, что наибольшие изменения среди составляющих индекса претерпели ожидания по развитию экономики в ближайшие 5 лет и целесообразности делать крупные покупки.

Так, ожидания украинцев относительно развития экономики в ближайшие 5 лет ухудшились. Индекс снизился на 6 п. п. до 79,7. здесь происходит возвращение к привычному уровню после резкого скачка вверх в августе 2019 года после президентских выборов.

А вот индекс целесообразности делать крупные покупки, наоборот, растет после минимального значения, зафиксированного в апреле 2020 года во время жесткого карантина. Этот индекс почти вернулся на уровень марта 2020 года.

Напомним, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что в ближайшее время курс валют будет "плавающим".

"Курс плавающий, следовательно, отражает спрос и предложение на рынке. В прошлом году был достаточно большой приток валюты в страну, предложение превышало спрос, и гривна укреплялась. И это нормально для рынка - гривна должна не только девальвировать, но и укрепляться", - заявил он.

Также руководитель финрегулятора рассказал о том, что к середине лета НБУ продавал доллар, а в августе наоборот - собирает излишки из межбанка.

Между тем экономисты отмечают, что резких скачков курса в ближайшее время не будет, но вот ближе к октябрю-ноябрю 2020 года курс начнет двигаться до 30 грн/$. Таким образом, похоже, что девальвационные настроения украинцев не далеки от реальности.

Напомним, украинцев предупредили о росте зарплат: кому и по сколько денег будут выдавать.

Как сообщала Politeka, на головы украинцев упадет новый кризис, кого ждут неприятности.

Также Politeka писала, что повышенная зарплата украинцев обернется катастрофой, раскрыта опасность.