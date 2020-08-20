Курс валют в Украине 20 августа нарастит обороты, доллар и евро не оставят гривне ни единого шанса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Так, доллар начнет торги с невероятного рывка: +8,63 гривны за банкноту с Бенджамином Франклином. К средине прошлого дня валюта уже подскочила на 7,68 гривны, до 2730,65 гривен. Однако к концу дня валюта еще больше подорожала.

Евро не останется в стороне, набрав немыслимые +10,73 гривны.

Курс валют 20 августа был установлен НБУ на следующем уровне:

100 долларов — 2731,6 гривны;

100 евро — 3260,44 гривны.

Уточняется, что достанется от гривны и российскому рублю: 3,7286 грн за десять российских банкнот.

До этого мы рассказывали, что глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что в ближайшее время курс валют будет "плавающим".

"Курс плавающий, следовательно, отражает спрос и предложение на рынке. В прошлом году был достаточно большой приток валюты в страну, предложение превышало спрос, и гривна укреплялась. И это нормально для рынка - гривна должна не только девальвировать, но и укрепляться", - заявил он.

Также руководитель финрегулятора рассказал о том, что к середине лета НБУ продавал доллар, а в августе наоборот - собирает излишки из межбанка.

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