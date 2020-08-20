Курс валют в Украине 20 августа нарастит обороты, доллар и евро не оставят гривне ни единого шанса
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Так, доллар начнет торги с невероятного рывка: +8,63 гривны за банкноту с Бенджамином Франклином. К средине прошлого дня валюта уже подскочила на 7,68 гривны, до 2730,65 гривен. Однако к концу дня валюта еще больше подорожала.
Евро не останется в стороне, набрав немыслимые +10,73 гривны.
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Курс валют 20 августа был установлен НБУ на следующем уровне:
100 долларов — 2731,6 гривны;
100 евро — 3260,44 гривны.
Уточняется, что достанется от гривны и российскому рублю: 3,7286 грн за десять российских банкнот.
До этого мы рассказывали, что глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что в ближайшее время курс валют будет "плавающим".
"Курс плавающий, следовательно, отражает спрос и предложение на рынке. В прошлом году был достаточно большой приток валюты в страну, предложение превышало спрос, и гривна укреплялась. И это нормально для рынка - гривна должна не только девальвировать, но и укрепляться", - заявил он.
Также руководитель финрегулятора рассказал о том, что к середине лета НБУ продавал доллар, а в августе наоборот - собирает излишки из межбанка.
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