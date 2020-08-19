Відома російська телеведуча Ольга Бузова показала себе і маму

На фото Бузова стояла в піджаку. Більше на красуні нічого не було видно. Ольга закрила очі від задоволення. Поруч можна побачити красуню-маму. Дівчина посміхалася тримаючи букет квітів в руках. Жінка посміхалася і дивилася в об'єктив камери. Парочка стояла на мосту, на тлі можна побачити річку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Нарешті приїхала матуся, сьогодні цілий день зі мною, з ранку на тренуванні, потім на шоу, а ввечері поведу її в ресторан. Люблю тебе шалено", - написала Оля.

Фанати поставили понад 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"Які красиві!", "Які ви красуні, матуся відмінно виглядає"," Мама все молодше і молодше"," Ой я думала сестра"," коли мама виглядає молодше"," Красопетки"," Мама виглядає як старша сестра","які ви обидві красиві".

Повідомлялося, що російська співачка Ольга Бузова шикарно відзначила вихід свого нового кліпу.

В Instagram у співачки з'явилося фото, на якому вона постала в неймовірно красивій золотистій сукні з корсетом. Дівчина стояла в ресторані біля букета квітів. Виглядала вона чудово.

"Красива я, коханий чоловік, шикарні квіти і прекрасний ресторан - просто ідеальний вечір. Я зараз щаслива, і це головне», - підписала фото зірка.

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