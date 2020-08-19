Известная российская телеведущая Ольга Бузова показала себя и маму

На фото Бузова стояла в пиджаке. Больше на красавице ничего не было видно. Ольга закрыла глаза от удовольствия. Рядом можно увидеть красавицу-маму. Девушка улыбалась держа букет цветов в руках. Женщина улыбалась и смотрела в объектив камеры. Парочка стояла на мосту, на фоне можно увидеть реку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Наконец-то приехала мамочка, сегодня целый день со мной, с утра на тренировке, потом на шоу, а вечером поведу её в ресторан. Люблю тебя безумно", - написала Оля.

Фанаты поставили более 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Какие красивые!", "Какие вы красавицы, мамочка отлично выглядит", "Мама все моложе и моложе", "Ой я думала сестра", "Когда мама выглядит моложе", "Красопетки", "Мама выглядит как старшая сестра", "Какие Вы обе красивые".

Сообщалось, что российская певица Ольга Бузова шикарно отметила выход своего нового клипа.

В Инстаграм у певицы появилось фото, на котором она предстала в невероятно красивом золотистом платье с корсетом. Девушка стояла в ресторане возле букета цветов. Выглядела она превосходно.

«Красивая я, любимый мужчина, шикарные цветы и прекрасный ресторан - просто идеальный вечер. Я сейчас счастлива, и это главное», - подписала фото звезда.

Напомним, разгоряченная Бузова вывалила бюст перед Киркоровым прямо на столе, кадры уже в сети

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