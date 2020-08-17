Известная российская телеведущая Ольга Бузова показала себя в необычном домашнем виде

Несколько часов назад на своей странице в социальной сети Инстаграм в разделе Стори певица показала, как отправляется на тренировку. Дело в том, что Ольга примет участие в русском шоу "Танцы на льду", ранее участницей которого стала телеведущая Регина Тодоренко.

Так, артистка отправилась на первые занятия, о чем оповестила фанатов в своем Инстаграм-профиле, затем измученная и уставшая звезда показала, как позирует после занятия - без макияжа, укладок и дерзких нарядов, которыми часто хвастается.

После этого ольга заявила о важном для нее событии - она побила личный рекорд, получив 5 миллионов фолловеров в приложении "Тик-Ток". Ролики с поздравлениями уставшей артистки появились на фан-аккаунтах Бузовой. Впрочем, новость оцениил не все:

«5 лямов..Странно!! Кто еще эту полуумную смотрит..и подписывается..», «Зачем так грубо???Отпишись и нервы будут в порядке😃😃😃😃А Оля🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «я не сошел с ума.чтобы подписываться на подобных....», «Постоянно ржёт как больная!!!», «Горжусь ей❤️», «Почему Бузову не приглашают на Русское радио? С песней мои люди», «😂😂 Что за крысиный хвостик у «безупречной» звЯзды?😂😂😂», - пишут пользователи.

Также стройная артистка показала, как путешествует в стильном спортивном костюме. Ольга решила подчеркнуть свои формы черными велосипедками и слишком коротким топом на тонких лямках.

Так, Бузова поделилась в социальной сети Инстаграм новым фото, под которым рассказала, почему путешествует в таком виде:

«Уже больше месяца в моих сторис появляется желтый чемоданчик #желтыйчемоданчик 🤗И я рассказываю вам о его приключениях 👼🏻😝 Как думаете что в нем находится? И куда я с ним так часто езжу? Пишите свои варианты в комментариях 🥰 А я вам совсем скоро расскажу всю правду 💋 Итак, внимание вопрос - что в желтом чемоданчике? 🤫», - написала Ольга.

Вот что ответили пользователи сети:

«А я знаю, а я знаю🤭😍❤️», «😍 там деньги 💰 будет конкурс??)))», «Какие нибудь подарки для «, «Я думаю что там куча всего интересного, может ты собираешься сделать раздачу?? Мало ли😍😍😍❤️❤️❤️», «Туфли 👠🥿👡», «Микрофон ☝️», «Там твои образы», «Косметика)))🙃», «Твои си**ки оставила в челодане. Где формы?😂», «Косметос и одежда!!! 🙈🙈🙈», «В желтом чемоданчике - Дава . Его нет в сторис последнее время», «Свадебное платье».

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