Известная российская телеведущая Ольга Бузова показала себя в непривычном виде

На кадрах красотка сразу была в сапогах, джинсовой юбке, топе и рубашке. Волосы Бузова собрала в хвост, позируя на в раздевалке ледового дворца. Ольга через несколько секунд бросила коньки в воздух, в этот момент произошел переход, и звезда уже оказалась в другой одежде и на коньках. Телеведущая потанцевала перед камерой, а после ушла. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайков и не писали комментарии, но так и хочется сказать: "Невозможно оторвать взляд, камеру чуть-чуть ближе".

Мы писали, что известная российская телеведущая Ольга Бузова показала себя в необычном домашнем виде.

Несколько часов назад на своей странице в социальной сети Инстаграм в разделе Стори певица показала, как отправляется на тренировку. Дело в том, что Ольга примет участие в русском шоу "Танцы на льду", ранее участницей которого стала телеведущая Регина Тодоренко.

Сообщалось, что российская телеведущая и певица Ольга Бузова сверкнула идеальной фигуркой в купальнике.

Девушка рассказала поклонникам, что это последний день ее отпуска, поэтому ей уже нужно собирать вещи. Бузова чуть не расплакалась, рассказывая, что ей всегда безумно грустно, когда приходится уезжать домой.

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