Известная российская телеведущая Ольга Бузова показала слишком много себя прямо перед лицом Филиппа Киркорова

Молодой человек, с которым уже давно встречается Ольга Бузова, Давид Манукян, более известный под псевдонимом Дава, устроил настоящую вечеринку по случаю презентации новой пенси. Артист презентовал клип на композицию «Ролекс». Вечеринку решил посетить и известный певец Филипп Киркоров, который сразу же оказался в центре пикантного происшествия (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Посетить вечеринку мужчина решил не случайно, ведь именно он создавал композицию вместе с Давидом. Музыкальный клип вызвал бурную реакцию у пользователей, некоторые даже поддали его жесткой критике. Впрочем, ролик набрал множество просмотров, как и видео с вечеринки по случаю презентации.

Все дело в том, что во время вечеринки произошел необычный казусный случай. Ольга Бузова, отмечая презентацию клипа своего парня, решила залезть на стол, чтобы станцевать.

А главный гость вечера Филипп Киркоров поспешил помочь певице и составить ей компанию, но чуть-чуть не рассчитал и стащил платье с Бузовой, которая привселюдно оголила грудь. Смущенно засмеявшись, Ольга поспешила скрыть свой позор. Видео с пикантным моментом тут же появилось на Ютубе, в сети пользователи посоветовали певице надеть лифчик, чтобы подобного не происходило:

Также мы писали, что ранее артистка отправилась на первые занятия, о чем оповестила фанатов в своем Инстаграм-профиле, затем измученная и уставшая звезда показала, как позирует после занятия - без макияжа, укладок и дерзких нарядов, которыми часто хвастается.

После этого ольга заявила о важном для нее событии - она побила личный рекорд, получив 5 миллионов фолловеров в приложении "Тик-Ток". Ролики с поздравлениями уставшей артистки появились на фан-аккаунтах Бузовой. Впрочем, новость оцениил не все:

«5 лямов..Странно!! Кто еще эту полуумную смотрит..и подписывается..», «Зачем так грубо???Отпишись и нервы будут в порядке😃😃😃😃А Оля🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «я не сошел с ума.чтобы подписываться на подобных....», «Постоянно ржёт как больная!!!», «Горжусь ей❤️», «Почему Бузову не приглашают на Русское радио? С песней мои люди», «😂😂 Что за крысиный хвостик у «безупречной» звЯзды?😂😂😂», - пишут пользователи.

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