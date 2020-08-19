В Держстаті підрахували, скільки українців отримують зарплату майже в тисячу доларів

Так, понад 25 000 гривень отримують лише близько 6,6% українців.

А найчастіше людям платять від 5-6 тисяч гривень. Таку зарплату отримує кожен 5-й українець.

Зарплату менше мінімальної (до 4 723 грн) отримують 8,3% штатних працівників, зарплату від 4 723,01 до 6 000 грн — 20,2% (саме в цьому діапазоні знаходяться заробітки найбільшого відсотка українців).

Держстат оприлюднив такі дані щодо зарплат в Україні:

- від 6 000,01 до 6 500 грн отримують 5,6%;

від 6 500,01 до 7 000 грн-5,3%;

від 7 000,01 до 8 000 грн-7,4%;

від 8 000,01 до 10 000 грн-10,9%;

від 10 000,01 до 12 000 грн-9,7%;

від 12 000,01 до 15 000 грн-10,7%;

від 15 000,01 до 20 000 грн-10,0%;

від 20 000,01 до 25 000 грн-5,3%;

понад 25 000 грн — 6,6%.

Найбільше співробітників із зарплатами близько однієї тисячі доларів виявилося в сферах авіаційного транспорту (21,1%), фінансів і страхування (19,2%), інформації та телекомунікації (19,1%); державного управління і оборони, обов'язкового соцстрахування (14,1%).

Зазначимо, станом на кінець червня заборгованість з виплати зарплати в Україні склала 3,146 млрд грн, що на 0,1% більше, ніж на початок місяця.

Додамо також, що влада обіцяла українцям, що з 1 вересня 2020 року мінімальна зарплата в Україні може зрости на 277 гривень - до п'яти тисяч на місяць.

А вже з 1 січня 2021 року мінімальна оплата праці може зрости до 6 тисяч гривень на місяць.

При цьому деякі експерти впевнені, що підстав для такого різкого підвищення Немає, більше того, це не передбачено в бюджеті і може призвести до негативних наслідків.

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