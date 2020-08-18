Стало известно, на сколько планируется повысить зарплаты

На днях был обнародован проект программы экономического и соцразвития украинской столицы, который рассчитан на 2021-2023 годы, пишет Politeka.net. В документе говорится об основных задачах для развития Киева. Об этом сообщили в департаменте экономики и инвестиций КГГА.

Проект включает в себя различные меры для развития бюджетно-финансовой и социально-экономической политики города. В том числе, здесь можно встретить упоминание об уровне официальной среднемесячной зарплаты.

Так, в 2021 году один штатный сотрудник будет получать около 18,2 тысяч грн, а до 23 тысяч будут получать в 2023 году.

К слову, в проекте говорится и о мероприятиях, связанных с ЖКХ, улучшении экологии, медицины и так далее.

Стоит отметить, что, по состоянию на июль 2020 года больше всего в столице могут получать инженеры-программисты (от 22 тыс грн) и риелторы (25 тыс грн). Об этом сообщалось на сайте Киевского городского центра занятости (КГЦЗ).

Также на высокую заработную плату могут рассчитывать аудиторы и электромонтажники – от 20 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Украине реальная зарплата в мае выросла на 1,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А по сравнению с апрелем 2020 года - сумма зарплат стала больше на 0,8%.

В мае средняя зарплата составила 10 542 грн - это в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн).

Напомним, Пенсионный фонд Украины сообщил, что утвержден показатель средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы. Так, за июнь 2020 года она составляет 11 197 гривен 38 копеек.

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