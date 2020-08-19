Еще есть время исправить все нарушения

Уже этой осенью сотрудники налоговой службы начнут массово проверять зарплату и трудоустройство украинцев

Как сообщает Politeka.net, во время «круглого стола» в Закарпатье представители налоговой службы, Гоструда, Пенсионного фонда, Центра занятости и местного самоуправления высказались о том, что во время карантина многие предприятия не устраиваюют работников официально, предпочитая работать в тени, пишет "Главком". Отметили также, что на руку работодателям сыграл мораторий на запрет проверок.

С 1 сентября чиновники собираются проверять субъекты хозяйствования на наличие таких нарушений, а до этой даты будут проводить разъяснительную работу среди руководителей предприятий.

"С 1 сентября запланировано, что контролирующие органы начнут инспекционную работу по вопросам выявления неоформленных трудовых отношений", - идет речь в сообщении.

Представители власти будут особенно тщательно проверять предприятия в сфере строительства, торговли, сельского хозяйства, общепита, гостиннично-ресторанной. Они призывают руководителей организаций отправлять уведомления о принятии людей на работу налоговую инспекцию по месту учета, как плательщиков единого взноса на соцстрахование. Они подчеркивают, что сообщение должно быть передано до того, как человек начнет работать согласно трудовому договору, в электронной или бумажой форме.

Чиновники напомнили работодателям о санкциях, которые грозят на незаконный найм работников. Помимо дисциплинарной ответственности, нарушителей наказывают штрафами в размере минимальной зарплаты. Сейчас она составляет 4 723 гривны, однако уже в сентябре ее планируют повысить до пяти тысяч гривен.

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