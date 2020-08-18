Украинцев предупредили о скором пересчете минимальной зарплаты, выдавать деньги хотят уже в ближайшее время
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на законопроект №3963-1, опубликованный на сайте парламента.
Так, текст документа предусматривает, что размер минимальной заработной платы должен быть не меньше размера фактического прожиточного минимума. Вместе с тем, размер новой «минималки» предлагается сделать не ниже 60% от средней заработной.
Сейчас, согласно тексту документа, размер минимальной зарплаты составляет 40% от среднего размера выплат. Поэтому предлагается с 1 сентября повысить размер минимальных выплат до уровня 7500 гривен.
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До этого мы рассказывали, что в сентябре украинцам придется платить новые налоги.
Дело в том, что после повышения размера минимальной заработной платы в Украине с 1 сентябре этого года с 4 723 до 5 000 грн вырастут также налоги для физлиц-предпринимателей.
Согласно действующему законодательству, повышение минимальной зарплаты приводит к пропорциональному росту налоговых отчислений. В частности, плательщики единого налога второй группы (могут нанимать сотрудников) должны платить 20% от "минималки" налога и 22% – ЕСВ.
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