В Госстате подсчитали сколько украинцев имеют зарплату в почти тысячу долларов

Так, более 25 000 гривен получают лишь около 6,6% украинцев.

А чаще всего людям платят от 5-6 тысяч гривен. Такую зарплату получает каждый 5-й украинец.

Зарплату меньше минимальной (до 4 723 грн) получают 8,3% штатных работников, зарплату от 4 723,01 до 6 000 грн — 20,2% (именно в этом диапазоне находятся заработки наибольшего процента украинцев).

Госстат обнародовал такие данные по зарплатам в Украине:

- от 6 000,01 до 6 500 грн получают 5,6%;

от 6 500,01 до 7 000 грн — 5,3%;

от 7 000,01 до 8 000 грн — 7,4%;

от 8 000,01 до 10 000 грн — 10,9%;

от 10 000,01 до 12 000 грн — 9,7%;

от 12 000,01 до 15 000 грн — 10,7%;

от 15 000,01 до 20 000 грн — 10,0%;

от 20 000,01 до 25 000 грн — 5,3%;

более 25 000 грн — 6,6%.

Больше всего сотрудников с зарплатами около одной тысячи долларов оказалось в сферах авиационного транспорта (21,1%), финансов и страхования (19,2%), информации и телекоммуникации (19,1%); государственного управления и обороны, обязательного соцстрахования (14,1%).

Отметим, по состоянию на конец июня задолженность по выплате зарплаты в Украине составила 3,146 млрд грн, что на 0,1% больше, чем на начало месяца.

Добавим также, что власть обещала украинцам, что с 1 сентября 2020 года минимальная зарплата в Украине может вырасти на 277 гривен - до пяти тысяч в месяц.

А уже с 1 января 2021 года минимальная оплата труда может вырасти до 6 тысяч гривен в месяц.

При этом некоторые эксперты уверенны, что оснований для такого резкого повышения нет, более того, это не предусмотрено в бюджете и может привести к негативным последствиям.

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