Відома українська співачка Тіна Кароль вразила красою в, здавалося б, простому образі

Артистка регулярно публікує в своєму Instagram фото в різних образах, повідомляє Politeka.net. Цього разу українська знаменитість постала в білому халаті і намотаному на голові рушнику.

Складалося враження, що красуня тільки вийшла з душу. При цьому вона лягла на ліжко і приспустила з плеча халатик. Тіна дивилася в камеру і посміхалася. Її такий простий образ завершили різні прикраси.

За п'ять годин пост зібрав понад 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"Сама ніжність🥰", "Натюрморт, дівчинка і персик🤤😁", "Бозее які оченята😻❤️😍", "Погляд прямо в ❤️ Коли-небудь я точно осліпну від Вашої краси 😍", "Красуня", "така ніжність😻❤️", "Лялька!😍 😍 😍 😍 ", "Неймовірна😍 😍 😍", " приголомшлива 🤤", "дуже красива"," милашка❤️"," чудова"," Ну ось що за красива людина, а?!💔 ", "Ніжна трояндочка🤍", " і якщо захоче, зробить тебе на 10-15 років молодше...) будеш красивіше всіх!!!, Стрункішою всіх і коротше ваще краще за всіх...) 😘 🤗 😜 ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Тіна Кароль опублікувала обкладинку до нової пісні і розкрила дату прем'єри на сторінці в Instagram. Композицію назвали "Blow Your Mind". Новий сингл від Тіни Кароль і її колег з США офіційно вийде 28 серпня. R&B-співак Luca Dayz у своєму мікроблозі зазначив, що автори працювали над створенням пісні близько трьох років.

Раніше повідомлялося, що Тіна Кароль постала в чорному боді. Красуня без сорому показує оголені стегна, спокусливо сівши на підлогу.

Нагадавши, Кароль розбурхала видом в "траурній" сукні:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, Кароль, яка розставила ноги, дісталося за один і той же наряд:"дивно, що не в ночнушке".

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