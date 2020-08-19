Украинская певица Тина Кароль объединилась со знаменитыми американскими исполнителями Snoop Dogg, Luca Dayz и группой LOE

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала обложку к новой песне и раскрыла дату премьеры на своей странице в соцсети "Инстаграм". Композицию назвали "Blow Your Mind" ("Взорви мозг").

Новый сингл от Тины Кароль и ее коллег из США официально выйдет 28 августа. R&B-певец Luca Dayz в своем микроблоге отметил, что авторы трудились над созданием песни около трех лет.

На обложке в рисованном стиле изображены все исполнители, которые приняли участие в записи песни. На первом плане красуются Snoop Dogg и Luca Dayz, за ними, обнажив бедро, стоит Тина Кароль. На заднем плане можно заметить полупрозрачную троицу LOE.

Многие пользователи социальной сети восхитились международным проектом с участием Тины Кароль и поделились эмоциями в комментариях:

"Ой, Тиночка, надеемся это не последний сюрприз"; "Вау, 🔥🔥🔥 женщина,что ты с нами делаешь? 😎😎😎😎"; "Ой🔥 Тина ждём разрыв всего!)😍"; "Это будет пушка💥 ждём с нетерпением!!"; "Чувствую, будет пушка💣 Ждем❤️"; "Боже, как я жду!!! 🙏🏻🤩😍"; "Ждём😻 это разрыв❤️"; "Разрыв Америки гарантирован👌🏻Королева музыки ворвалась в США как птица🔥"; "Тина, это было максимально неожиданно😆".

Ранее сеть взорвали слухи о возможном романе Тины Кароль с молдавским певцом Даном Баланом. Весной пара в дуэте выпустила песню "Помнишь", которая получила большую популярность среди украинцев.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна..."