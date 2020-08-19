Известная украинская певица Тина Кароль поразила красотой в, казалось бы, простом образе

Артистка регулярно публикует в своем Инстаграм фото в разных образах, сообщает Politeka.net. В этот раз украинская знаменитость предстала в белом халате и намотанном на голове полотенце.

Складывалось впечатление, что красотка только вышла из душа. При этом она легла на кровать и приспустила с плеча халатик. Тина смотрела в камеру и улыбалась. Ее такой простой образ завершили различные украшения.

За пять часов пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Сама нежность🥰", "Натюрморт, девочка и персик🤤😁", "Бозее какие глазки😻❤️😍", "Взгляд прямо в ❤️ Когда-нибудь я точно ослепну от Вашей красоты 😍", "Красотка", "такая нежность😻❤️", "Кукла!😍😍😍😍", "Невероятная 😍😍😍", "Сногшибательная 🤤", "очень красивая", "Милашка❤️", "Великолепная", "Ну вот что за красивый человек, а?!💔", "Нежная розочка🤍", "И если захочет, сделает тебя на 10-15 лет моложе...) будешь красивее всех!!!, Стройнее всех и короче ваще лучше всех...)😘🤗😜", - написали пользователи сети.

Напомним, Тина Кароль опубликовала обложку к новой песне и раскрыла дату премьеры на странице в Инстаграм. Композицию назвали "Blow Your Mind". Новый сингл от Тины Кароль и ее коллег из США официально выйдет 28 августа. R&B-певец Luca Dayz в своем микроблоге отметил, что авторы трудились над созданием песни около трех лет.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль предстала в черном боди. Красотка без стыда показывает обнаженные бедра, соблазнительно усевшись на пол.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна..."