Українців чекають зміни щодо кредитних лімітів на банківських картках

Як повідомляє прес-служба НБУ, з 1 вересня банки повинні будуть заздалегідь інформувати клієнтів про кредитні ліміти або зміни в них, а також вказувати ліміт окремо від власних коштів клієнта.

"Банки повинні правильно показувати кошти на рахунку - вказувати окремо ваші гроші і окремо суму кредитного ліміту. Щоб не було плутанини і несвідомого користування кредитом. Також банки повинні заздалегідь повідомляти клієнта про встановлення, зменшення або збільшення кредитного ліміту. В смс, месенджері або іншим зручним способом", - зазначають в НБУ.

Такі вимоги Нацбанку запрацюють з 1 вересня цього року.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України розробив нові вимоги до розкриття банками інформації про послуги в договорах.

Договори повинні будуть містити уніфікованого опису послуги-споживчого кредиту або депозиту. Також в договорі чітко повинні бути прописані санкції в разі невиконання умов. У той же час там не повинно бути недобросовісних умов, які обмежують права клієнтів.

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