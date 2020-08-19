Украинцев ждут изменения относительно кредитных лимитов на банковских карточках

Как сообщает пресс-служба НБУ, с 1 сентября банки должны будут заранее информировать клиентов о кредитных лимитах или изменения в них, а также указывать лимит отдельно от собственных средств клиента.

"Банки должны правильно показывать средства на счете - указывать отдельно ваши деньги и отдельно сумму кредитного лимита. Чтобы не было путаницы и бессознательного пользования кредитом. Также банки должны заранее уведомлять клиента об установлении, уменьшение или увеличение кредитного лимита. В смс, мессенджере или другим удобным способом", - отмечают в НБУ.

Такие требования Нацбанка заработают с 1 сентября этого года.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины разработал новые требования к раскрытию банками информации об услугах в договорах.

Договоры должны будут содержать унифицированного описания услуги - потребительского кредита или депозита. Также в договоре четко должны быть прописаны санкции в случае невыполнения условий. В то же время там не должно быть недобросовестных условий, которые ограничивают права клиентов.

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