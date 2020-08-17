Новый глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал, чего ждать от курса валют

Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина".

Шевченко отметил, что плавающее курсообразование сохранится.

"Курс плавающий, следовательно, отражает спрос и предложение на рынке. В прошлом году был достаточно большой приток валюты в страну, предложение превышало спрос, и гривна укреплялась. И это нормально для рынка - гривна должна не только девальвировать, но и укрепляться.

И в обоих случаях будут свои победители и свои проигравшие. Экспортерам ревальвация всегда менее выгодна, а импортерам и потребителям - более выгодна. То есть плавающий курс всегда будет кого-то не устраивать", - заявил банкир.

Глава НБУ рассказал, что регулятор в июле продавал валюту, а в августе уже наоборот покупает излишки валюты с рынка в резервы. По его словам. с начала года интервенций больше 800 млн долларов.

Отметим, в понедельник, 17 августа на межбанковском валютном рынке курс гривны укрепился к доллару до 27,30−27,32 грн/$, а к евро — до 32,31−32,33 грн/€, свидетельствуют данные портала Минфин.

В банках курс доллара составляет 27,22−27,51 грн/$ (покупка-продажа), а евро — 31,98−32,51 грн/€.

На черном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,33 грн/$, продажи — 27,40 грн/$, сообщает finance.ua. Курс евро в покупке составлял 32,11 грн/€, в продаже — 32,22 грн/€.

В обменниках, по данным finance.ua, средний курс покупки доллара — 27,24 грн/$, продажи — 27,47 грн/$. Курс евро в покупке — 31,98 грн/€, в продаже — 32,47 грн/€.

При этом, по прогнозу аналитика Максим Пархоменко, на текущей неделе, если не будет новых потрясений, гривна будет продолжать свое снижение до отметки 27 гривен за доллар. Наличная гривна уже к концу недели приблизится к отметкам в 26,95 в продаже и 27,20 в покупке. В паре с евро гривна еще в пятницу на межбанке тестировала отметку 32,30.

Также отмечается, что условий для изменения текущего тренда по евро пока нет.

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