Новый глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал, чего ждать от курса валют

Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина".

Шевченко отметил, что плавающее курсообразование сохранится.

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"Курс плавающий, следовательно, отражает спрос и предложение на рынке. В прошлом году был достаточно большой приток валюты в страну, предложение превышало спрос, и гривна укреплялась. И это нормально для рынка - гривна должна не только девальвировать, но и укрепляться.

И в обоих случаях будут свои победители и свои проигравшие. Экспортерам ревальвация всегда менее выгодна, а импортерам и потребителям - более выгодна. То есть плавающий курс всегда будет кого-то не устраивать", - заявил банкир.

Кирилл Шевченко 01

Глава НБУ рассказал, что регулятор в июле продавал валюту, а в августе уже наоборот покупает излишки валюты с рынка в резервы. По его словам. с начала года интервенций больше 800 млн долларов.

Отметим, в понедельник, 17 августа на межбанковском валютном рынке курс гривны укрепился к доллару до 27,30−27,32 грн/$, а к евро — до 32,31−32,33 грн/€, свидетельствуют данные портала Минфин.

В банках курс доллара составляет 27,22−27,51 грн/$ (покупка-продажа), а евро — 31,98−32,51 грн/€.

На черном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,33 грн/$, продажи — 27,40 грн/$, сообщает finance.ua. Курс евро в покупке составлял 32,11 грн/€, в продаже — 32,22 грн/€.

В обменниках, по данным finance.ua, средний курс покупки доллара — 27,24 грн/$, продажи — 27,47 грн/$. Курс евро в покупке — 31,98 грн/€, в продаже — 32,47 грн/€.

курс валют, обменник, доллар

При этом, по прогнозу аналитика Максим Пархоменко, на текущей  неделе, если не будет новых потрясений, гривна будет продолжать свое снижение до отметки 27 гривен за доллар. Наличная гривна уже к концу недели приблизится к отметкам в 26,95 в продаже и 27,20 в покупке. В паре с евро гривна еще в пятницу на межбанке тестировала отметку 32,30.

Также отмечается, что условий для изменения текущего тренда по евро пока нет.

Напомним, про рост зарплат в Украине: стало известно, кто получит прибавку.

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