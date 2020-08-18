В НБУ предупредили украинцев о том, что будет с ценами и кредитами

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью "РБК-Украина".

Так, он подчеркнул, что после карантина украинцам придется в полной мере возвращать кредиты. Речь идет как о процентах, так и о теле кредита.

Глава НБУ напомнил, что на время карантина заемщики не освобождены от уплаты процентов по кредиту. Речь идет только о запрете банкам начислять штрафы и пени.

При этом он признал, что количество “плохих” кредитов в сегменте потребительского кредитования за время карантина выросло.

Также глава НБУ прокомментировал опасения относительно того, что повышение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен, запланированное на 1 сентября 2020 года, может вызвать рост цен.

По словам Шевченко сейчас из-за низкого спроса в условиях кризиса, вызванного пандемией, этот эффект на цены будет существенно меньшим, чем в 2017 году.

"Есть еще один очень важный показатель, я о нем вскользь говорил – коэффициент сбережений населения. Начиная с 2019 года, и ситуация с вирусом очень ускорила этот процесс, мы имеем отрицательный показатель накоплений населения. Это означает, если говорить простым языком, что из доходов люди не откладывают, а наоборот "проедают" старые накопления", – прояснил Шевченко.

По его словам существенного влияния на инфляцию это не даст.

Тем временем в Минэкономики заявляют, что инфляция будет ускоряться к концу года, а это значит, что краинцы еще настрадаются.

Среди причин будущего роста цен там называют следующие факторы:

усиление роли кредитного канала эмиссии денег, который будет использоваться для поддержания бизнеса и внедрения антикризисных мероприятий;

повышения составляющей себестоимости товара (ввиду понесенных в период карантина убытков и роста цен на мировом рынке).

При этом отмечается, что инфляция будет не такой сильной, как прогнозировалось в начале года.

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