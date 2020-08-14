Национальный банк Украины разработал новые требования к раскрытию банками информации об услугах в договорах

Договоры должны будут содержать унифицированного описания услуги - потребительского кредита или депозита, информирует пресс-служба финрегулятора.

Подчеркивается, что в договоре четко должны быть прописаны санкции в случае невыполнения условий. В то же время там не должно быть недобросовестных условий, которые ограничивают права клиентов.

Договор об открытии депозита, согласно рекомендуемым изменениям, должен будет дополнительно содержать информацию о виде вклада, срок хранения, дату возврата денежных средств, право продлить срок вклада, размер предлагаемых процентов, порядок их выплаты, иную информацию.

Договор о потребительском кредите должен будет содержать перечень условий, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей, а также информацию о расходах на дополнительные услуги со ссылкой на все тарифы и комиссии, подлежащие уплате.

Что касается недобросовестных условий, которые хотят запретить включать в договора с банками, то это такие, которые

ограничивают возможность клиента подать жалобу относительно выполнения условий договора банком;

позволяют банку изменять условия услуги и тарифы без предварительного уведомления согласованными сторонами каналами коммуникаций;

дают право банку требовать от клиента оплаты за еще не предоставленные услуги;

разрешают банку требовать досрочного возвращения кредита без определения в договоре уведомления клиента о таком требовании.

Пока такие изменения еще не вступили в силу, а только предлагаются к обсуждению с финансовыми учреждениями.

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